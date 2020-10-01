При предъявлении пенсионного удостоверения.
При предъявлении пенсионного удостоверения.
В рамках Международного Дня пожилых людей 1 октября 2020 года объявляется бесплатное посещение музейных экспозиций и временных выставок в г. Владимире, в Гусь Хрустальном, Суздальском и Судогодском филиалах ВСМЗ, сообщила пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Посещение музея-заповедника будет осуществляться в соответствии с .
Полный список экспозиций, включенных в акцию:
1. Старый Владимир
2. Интерьер Успенского собора
3. Исторический музей
4. Дмитриевский собор — уникальный памятник древнерусского зодчества
5. Экспозиции и временные выставки, МЦ Палаты
6. Музей хрусталя имени Мальцовых, выставочный зал Гусь Хрустального филиала
7. Музейный комплекс "Кремль" (территория и экспозиции)
8. Музейный комлекс "Спасо-Евфимиев монастырь"
9. Музей деревянного зодчества
10. Церковь Бориса и Глеба XII век. Интерьер
11. "Усадьба Муромцево и ее владельцы", выставочный зал Судогодского филиала.
Время работы всех экспозиций можно уточнить на музейном .