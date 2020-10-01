Во Владимире по инициативе регионального отделения партии «Родина» состоялось очередное заседание дискуссионного клуба «Своя рубашка».

Во Владимире по инициативе регионального отделения партии «Родина» состоялось очередное заседание дискуссионного клуба «Своя рубашка».Тема для обсуждения: «Выборы закончились. Выборы начинаются». Представители разных партий – Роман Кавинов, Андрей Никольский, Сергей Бирюков, Иван Алтухов и другие – пытались разобраться в итогах Единого дня голосования.В частности, искали ответы на вопросы: можно ли побеждать «Единую Россию»? Что должна делать оппозиция, чтобы быть эффективной? трехдневное голосование - кому оно выгодно? И, наконец, кто из партий может пройти в ГосДуму в 2021 году?Основной мыслью - и представителей партии власти, и оппозиции - была следующая: работать с избирателями надо постоянно, а не только за три месяца до дня голосования.Специальным гостем из столицы был приглашен политолог Фёдор Бирюков. Он отметил разнообразие политического ландшафта во Владимирской области и высокую конкуренцию на выборах.