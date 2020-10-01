Завтра, 2 октября, начнутся масштабные учения.

Завтра, 2 октября, жители Владимирской области должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям. Впрочем, это будет только тренировка, которая начнется в 01:00 и закончится в 19:00. В тренировке по гражданской обороне примет участие Владимир Сипягин.Мирному населению, в первую очередь, следует знать, что в рамках тренировки проведут комплексную техническую проверку готовности систем оповещения населения. При этом будут использованы все технические средства, сети телерадиовещания будут работать с перерывом.Дважды будут включаться электросирены, акустические системы и уличные громкоговорители. Параллельно будет производиться оповещение посредством эфирного и проводного телерадиовещания. Кроме того, в период с 10:35 до 14:35 будет проводиться смс-информирование населения региона.По информации ГУ МЧС России по Владимирской области, также будут развёрнуты посты радиационного и химического наблюдения, сборные и приёмные эвакуационные пункты, пункты посадки и высадки. В готовность приведут пункты постоянного размещения аварийно-спасательных и нештатных формирований по обеспечению мероприятий ГО, пункты выдачи средств индивидуальной защиты, защитные сооружения ГО и спланированный для эвакуации транспорт. Специалисты проверят готовность эвакуационных органов, объектов гражданской обороны и их систем жизнеобеспечения.