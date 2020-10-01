В ВлГУ прошло вручение стипендии «Надежды земли Владимирской»

В ВлГУ прошло вручение стипендии «Надежды земли Владимирской»Торжественная церемония награждения талантливых студентов, магистрантов и аспирантов, а также преподавателей опорного вуза регионасостоялась накануне, 30 сентября.114 стипендий в размере 10 тысяч рублей каждаябыли присвоены в номинациях: «Молодой исследователь в области технических наук», «Молодой исследователь в области естественных наук», «Молодой исследователь в области социально-экономических и гуманитарных наук», «Лучший по профессии», «Художественное творчество учащихся образовательных учреждений», «Техническое творчество учащихся образовательных учреждений», а также в области культуры, спорта, детского и молодёжного общественного движения.Слова благодарности прозвучали и в адрес преподавателей. Благодарности вручили 32 педагогам, 13 получили свидетельства о признании педагогических (тренерских) заслуг.