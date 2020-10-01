Разработчики концепции развития нового городского парка у ДТЮ подведут итоги анкетирования владимирцев

Сегодня в пресс-центре Союза журналистов Владимирской области проходит пресс-конференция, на которой разработчики концепции развития нового городского парка у ДТЮ подведут итоги анкетирования владимирцев.Напомним,до 22 сентября каждый желающий мог предложить свой вариант формата парка. В том числе, его название.Корреспонденты «Вести-Владимир» принимают участие в пресс-конференции. Все подробности в итоговом выпуске новостей в 21.05