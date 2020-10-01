Сплочают народы с помощью спорта. Во Владимире стартует 6-я межнациональная спартакиада. Представители различных национальностей, проживающих на территории области, посоревнуются между

Сплочают народы с помощью спорта. Во Владимире стартует 6-я межнациональная спартакиада. Представители различных национальностей, проживающих на территории области, посоревнуются между собой в 8 видах спорта. Мероприятие настолько полюбилось горожанам, что в этом году даже не смотря на коронавирус соревнования решили не отменять. Анатолий Воронков, зам. директора департамента физической культуры и спорта администрации Владимирской области: Основными целями