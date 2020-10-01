28 сентября 2020 года Савелий Роговцев не вернулся домой из школы в пос. Горки Камешковского района

Четвертый день продолжаются поиски семилетнего Савелия Роговцева. из школы в пос. Горки Камешковского района Владимирской области. На месте пропажи ребенка развернут круглосуточный штаб. Поиск не останавливается ни на минуту. Накануне, в начале двенадцатого ночи, вышла очередная пешая группа добровольцев ПСО «Лиза Алерт» для обследования местности. Поиск производится при помощи беспилотников, конных расчетов, кинологической группы. Водолазы проверили окрестные водоемы. К сожалению, на данный момент новости неутешительные. Савелий не найден. Поиски продолжаются.Если вы хотите помочь добровольцам, в штаб требуются батарейки АА, маски и перчатки, безалкогольные энергетики, файлы и скотч, одноразовая посуда, кофе и чай в пакетиках. Если вы готовы предоставить поисковикам что-то из данного списка, позвоните на горячую линию отряда – 88007005452 или инфоргу поиска Марии 89253111880.Фото страницы "ВКонтакте" "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирская область