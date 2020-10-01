Обратиться на «Горячую линию» можно по телефону: 8 (4922) 531131

С 1 по 30 октября 2020 года - в аппарате Уполномоченного по правам человека во Владимирской области организована работа «Горячей линии» по вопросам соблюдения прав пенсионеров граждан предпенсионного возраста.Обратиться на «Горячую линию» можно по телефону: 8 (4922) 531131.Звонки принимаются по будним рабочим дням: - с 10.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часовТакже в течение октября на официальном сайте Уполномоченного по правам человека во Владимирской области будут размещаться информационные материалы, разъясняющие порядок реализации гражданами старшего поколения своих прав в различных сферах жизнедеятельности.