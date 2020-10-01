Продолжают искать 7-летнего Савелия Роговцева. Пошли 3 сутки с момента исчезновения мальчика. Волонтеры из поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” просят автомобилистов о помощи.

Продолжают искать 7-летнего Савелия Роговцева. Пошли 3 сутки с момента исчезновения мальчика. Волонтеры из поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” просят автомобилистов о помощи. Александр Щукин, координатор поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт”: Убедительная просьба ко всем, кто проезжал по маршруту Камешково-Волковойно-Горки-Мишнево-Кижаны в период с 28 сентября, по времени с 13 до 15 часов, если вы имеете автомобили с