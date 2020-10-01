16-летний подросток приобрел наркотическое вещество через Интернет для личного потребления

Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя города Вязники. Он обвиняется в незаконном хранении наркотиков. Подросток был задержан полицией 29 июля 2020 года, при нем находилось наркотическое вещество объемом 1,39 г.Как пояснил несовершеннолетний, наркотик он приобрел через через Интернет, забрал его из «тайника» и хранил при себе в целях дальнейшего употребления.Вину в совершенном преступлении школьник признал полностью, в содеянном раскаялся. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Вязниковский городской суд.