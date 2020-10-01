Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции.

Следователями межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в июне текущего года фигурант, проходя по одной из улиц в городе Гусь-Хрустальный, обратил внимание на открытый гараж, владелец которого отлучился на непродолжительно время. Воспользовавшись удобным моментом и отсутствием хозяина гаража, злоумышленник похитил находившийся на столе мобильный телефон.Продолжая свои противоправные действия, мужчина, похитил велосипед с территории частного дома, расположенного на другой улице районного центра.После поступивших заявлений о совершении краж ранее судимый за аналогичные преступления местный житель был задержан сотрудниками полиции на территории города Гусь-Хрустальный в ходе проведения оперативных мероприятий.Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 19 000 рублей. Похищенное имущество в ходе следствия было изъято сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.