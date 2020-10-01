Собственникам необходимо уплатить налоги не позднее 1 декабря, напоминают в региональном УФНС.

Стартовала кампания по рассылке налоговых уведомлений для оплаты налогов за 2019 год.Собственникамземельных участков, объектов капстроительства, транспортных средств необходимо уплатить налоги не позднее 1 декабря, напоминают врегиональном УФНС.Гражданам, имеющим «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», налоговое уведомление будет размещено в «Личном кабинете», остальным уведомление будет направлено по почте заказным письмом.Не получат налоговое уведомление граждане, у которых сумма начисленных налогов не превышает 100 рублей, либо имеются льготы и вычеты, которые полностью освобождают налогоплательщика от уплаты налога. На сайте ФНС России размещена промо-страница «Налоговое уведомление физических лиц 2020». Страница содержит разъяснения по разделам налогового уведомления, ответы по типовым жизненным ситуациям. На промо-странице можно посмотреть видеоролики о правилах применения вычета по земельному налогу, льготах для многодетных семей, налоговых калькуляторах для самостоятельного расчета налогов и другие.При возникновении вопросов, связанных с исчислением налогов можно обратиться в налоговую инспекцию лично или в электронном виде через Личный кабинет и сервис ФНС России - «Обратиться в ФНС», либо позвонив по бесплатному номеру 8-800-222-2222.