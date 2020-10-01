Арест белорусской баскетболистки Елены Левченко возмутил общественность. В защиту спортсменки высказался журналист Сергей Щурко.

Арест белорусской баскетболистки Елены Левченко возмутил общественность. В защиту спортсменки высказался журналист Сергей Щурко.О задержании Елены Левченко стало известно 30 сентября. Милиционеры остановили ее в аэропорту Минска и попросили последовать за ними в отделение. Спортсменка чуть позже сообщила своему адвокату, что причиной задержания стало ее участие в незаконных массовых мероприятиях.Случившееся возмутило журналиста Сергея Щурко. Он признался, что не понимает, как Левченко могут в чем-то обвинять. По словам репортера, она является настоящим патриотом. У девушки прекрасное образование и хорошее спортивное прошлое. Елена играла в NBA-лиге.Щурко рассказал, что не видит логику в многочисленных арестах, которые происходят в республике. "Все решения, которые принимаются (президентом Александром Лукашенко – Прим.ред.), – это какая-то бессистемная истерика", – выразил мнение журналист в беседе с изданием "Настоящее время".Напомним, акции протеста в Белоруссии проходят уже почти два месяца. По подсчетам независимых СМИ, в митингах и забастовках по всей стране участвуют более одного миллиона граждан. Они требуют отставки нынешнего лидера .Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили на стороне протестующих. Они призвали руководство Белоруссии прекратить насилие и выйти на открытый диалог с демонстрантами. Александр Лукашенко пока предпочитает отмалчиваться.