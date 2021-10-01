1 октября во Владимире, в парк-отеле «Вознесенская слобода», состоится региональный финал...

1 октября во Владимире, в парк-отеле «Вознесенская слобода», состоится региональный финал Федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель-2021».В этом году на конкурс было подано более 50 заявок, в финал прошли авторы 24 проектов. В мероприятии примут участие директор Департамента предпринимательства Владимирской области Сергей Сидорин, представители Законодательного собрания и областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», сообщает прессс-служба областной администрации.