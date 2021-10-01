По состоянию на 1 октября в медицинских организациях региона действуют 1816 коек для пациентов с...

По состоянию на 1 октября в медицинских организациях региона действуют 1816 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 90,1 процента из них занято (1637), свободны 179 коек. В Городской больнице ЗАТО г. Радужной 1 октября открыт ковидный госпиталь на 50 мест.49811 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 129 человек.Напомним, что на 1 октября выявлено 215 новых случаев заболевания, всего же переболели коронавирусом 54443 человека.За период наблюдения в области не справились с болезнью 1974 человека, за сутки скончались от коронавируса 6 человек.