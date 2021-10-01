На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 октября 2021 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 октября 2021 года лабораторно подтверждено 215 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
57 - во Владимире
25 - в Муромском районе
23 - в Гусь-Хрустальном районе
18 - в Ковровском районе
11 - в Александровском районе
10 - в Юрьев-Польском районе
9 - в Петушинском районе
9 - в Вязниковском районе
9 - в Суздальском районе
8 - в Кольчугинском районе
8 - в Собинском районе
7 - в Киржачском районе
6 - в Гороховецком районе
5 - в Меленковском районе
4 - в Радужном
3 - в Селивановском районе
2 - в Камешковском районе
1 - в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 443 случая заболевания.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.