На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 октября 2021 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 октября 2021 года лабораторно подтверждено 215 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией57 - во Владимире25 - в Муромском районе23 - в Гусь-Хрустальном районе18 - в Ковровском районе11 - в Александровском районе10 - в Юрьев-Польском районе9 - в Петушинском районе9 - в Вязниковском районе9 - в Суздальском районе8 - в Кольчугинском районе8 - в Собинском районе7 - в Киржачском районе6 - в Гороховецком районе5 - в Меленковском районе4 - в Радужном3 - в Селивановском районе2 - в Камешковском районе1 - в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 54 443 случая заболевания.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.