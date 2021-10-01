Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги первого конкурса на получение грантовой...

Президентский фонд культурных инициатив подвёл итоги первого конкурса на получение грантовой поддержки. На него было подано почти 12,5 тыс. заявок из 83 регионов России. В числе победителей конкурса − 17 проектов из Владимирской области. Он получат финансовую поддержку на общую сумму 18,6 млн рублей. Суммы грантов составляют от 350 тысяч до 4 млн рублей. Проекты представили муниципальные учреждения культуры, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели региона.Алиса Бирюкова, директор областного Департамента культуры:- Получение столь существенной поддержки от государства позволяет вывести создание новых творческих проектов, частную инициативу в сфере культуры на иной качественный уровень, вовлечёт в культурную жизнь ещё больше жителей, в том числе, молодёжи, потому что целый ряд проектов ориентирован прежде всего на подростков и молодых людей. Это те проекты, которые делают жизнь в регионе интереснее, ярче, полнее.В числе победителей − проект GRAND JAZZ: серия концертов и мастер-классов для начинающих музыкантов в восьми городах области, спектакль-мистерия "Чернобыль". Путешествие с ангелом» артиста Владимирского академического театра драмы Александра Аладышева, проект "Родина мастеров" владимирского Клуба мастеров, предполагающий создание комплекта настольных игр и проведение турнира, посвящённого промыслам и ремёслам Владимирской области, проведение Розановским центром праздника "Лица улицы" на улице Музейной во Владимире, где жила выдающаяся художница-авангардистка Ольга Розанова. Целый ряд проектов представили районы: например, в Ковровском районе на базе библиотеки в селе Большие Всегодичи будет организована гончарная мастерская, а в сёлах Городище и Энтузиаст Юрьев-Польского района начнёт работу народное телевидение.Как сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области, полным списком проектов-победителей от нашего региона можно ознакомиться на сайте Президентского фонда культурных инициатив https://фондкультурныхинициатив.рф.Все проекты будут реализованы до конца 2022 года.