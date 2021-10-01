В этом году породе «Владимирский тяжеловоз» исполняется 75 лет. В честь этой знаменательной для...

В этом году породе «Владимирский тяжеловоз» исполняется 75 лет. В честь этой знаменательной для всех коневодов даты 2 октября на базе Агрокультурного туристического комплекса «Богдарня» в Петушинском районе пройдут праздничные мероприятия.В рамках торжеств состоится Чемпионат России среди лошадей Владимирской тяжеловозной породы, показательные выступления наездников, парад с участием различных конных упряжек, в том числе тройки тяжеловозов, сообщает обладминистрация.Гостей мероприятия ждёт не только интересная культурная программа, но и ставшая уже знаменитой «Сырмарка», на которую вновь приедут лучшие сыровары и фермеры со всей страны.Торжественное открытие праздника – в 10:00. Награждение победителей Чемпионата запланировано на 15:00.