Активисты ОНФ сегодня проверили школы Владимира на предмет дорожной безопасности - в первую...

Активисты ОНФ сегодня проверили школы Владимира на предмет дорожной безопасности - в первую очередь, те учебные заведения, где были выявлены недостатки накануне учебного года. Это отсутствие дорожной разметки, предупреждающих знаков, лежачих полицейских и освещения. Оказалось, что недочеты устраняются, но не так быстро, как хотелось бы. Например, возле школы № 26 лежачий полицейский в нужном месте появился не к первому сентября, а лишь несколько дней назад. Остаются нерешенными и другие проблемыИгорь Шубников, координатор проекта ОНФ «Карта убитых дорог Владимирской области»:- Отсутствие освещения - фонарей нет. Одностороннее движение и лежачий полицейский находится уже после того, как дети прошли в школу, то есть бесполезность его. После нашего последнего рейда неровность искусственная появилась, но знаков о снижении скорости, "Внимание, дети!" и освещения - здесь нет.Зато у общественников и сотрудников ГИБДД теперь нет претензий к участку дороги на улице Семашко, у школы №22. После обращений активистов здесь появился лежачий полицейский, зебра и знак - "Осторожно, дети!" К сожалению, ДТП с участием несовершеннолетних не становится меньше. С начала этого года в регионе зафиксировано 172 таких происшествия, в 48-ми случаях дети были пешеходами, один ребенок погиб. Мониторинг школ Владимирской области активистами ОНФ продолжается уже пятый год, но, по их словам, лишь одна школа приблизилась к идеалу - № 16 во Владимире. При этом по мере устранения различных проблем появляются новые.Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области:- Обследование улично-дорожных сетей вблизи образовательных организаций, конечно, недостатки в различный период времени года могут присутствовать. В зимний период это может быть образовавшаяся наледь на проезжей части либо снежные валы. В летне-осенний период - наличие листвы, которая закрывает дорожные знаки.