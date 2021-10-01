Актер Алексей Миронов запомнился зрителям как водитель Фердинанда в Место встречи изменить нельзя. О жизни актера, который воевал и дошел до Берлина – в материале Дни.ру.

Актер Алексей Миронов запомнился зрителям как водитель "Фердинанда" в "Место встречи изменить нельзя". О жизни актера, который воевал и дошел до Берлина – в материале "Дни.ру".Алексей Миронов родился в 1924 году в Москве в простой семье. Будучи мальчишкой он влюбился в профессию актера, когда впервые увидел балаган бродячих артистов на рынке возле своего дома. При первой же возможности он записался в театральный кружок в Доме пионеров и стал принимать активное участие в его деятельности.В 41-м в стране грянула война, и Миронов как и многие тогда, приписал себе лишний год и после девяти классов уехал на фронт. Он воевал в пехоте, командовал огневым взводом зенитно-пулеметной установки ЗПУ 4. Взвод Миронова подбил 18 вражеских штурмовиков. Будущий актер освобождал Украину и дошел до Берлина. Был награжден медалью и Орденом Отечественной войны I и II степени.После войны Алексей Миронов исполнил свою мечту детства и окончил ГИТИС. Позже он поступил в Центральный театр Советской армии, где проработал 35 лет. Снимался в кино.Его герой Копытин мудрый и по отечески добрыйводитель "Фердинанда", который вместе с Жегловым и Шараповым обезвреживал банду "Черная кошка". А фраза героя "В кабинете у себя командуй, Глеб Егорыч", стала крылатой.Алексей Миронов два раза женился. С первой супругой, коллегой по актерскому цеху, он прожил шесть лет. Пара трудилась в калининградском драмтеатре, а в мурманский театр жена категорически отказалась ехать. Пара распалась.Вторая супруга Миронова Галина выпускница консерватории и пединститута прожила с ним больше сорока лет и родила двоих детей. У пары сложилось тихое семейное счастье, дети подарили им троих внуков.Умер Алексей Миронов 16 ноября 1999 года в Москвев возрасте 75 лет. На похороны любимого "старика Копытина" город выделил транспорт, венки и целый эскорт сотрудников милиции. Актера похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье.