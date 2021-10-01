Акция «Плати просто» в самом разгаре. Те, кто этой осенью оплачивает квитанции «Энергосбыт Плюс» через виртуальный кабинет, попадают в список участников. Начиная с 1 сентября уже 3000
<a href="https://33live.ru/novosti/01-10-2021-cennye-prizy-poluchat-te-kto-oplatit-kvitancii-t-plyus-cherez-internet.html" target="_blank">Ценные призы получат те, кто оплатит квитанции «Т Плюс» через интернет</a> - Акция «Плати просто» в самом разгаре. Те, кто этой осенью оплачивает квитанции «Энергосбыт Плюс» через виртуальный кабинет, попадают в список участников. Начиная с 1 сентября уже 3000
[url=https://33live.ru/novosti/01-10-2021-cennye-prizy-poluchat-te-kto-oplatit-kvitancii-t-plyus-cherez-internet.html]Ценные призы получат те, кто оплатит квитанции «Т Плюс» через интернет[/url] - Акция «Плати просто» в самом разгаре. Те, кто этой осенью оплачивает квитанции «Энергосбыт Плюс» через виртуальный кабинет, попадают в список участников. Начиная с 1 сентября уже 3000