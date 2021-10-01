Акция «Плати просто» в самом разгаре. Те, кто этой осенью оплачивает квитанции «Энергосбыт Плюс» через виртуальный кабинет, попадают в список участников. Начиная с 1 сентября уже 3000

Акция «Плати просто» в самом разгаре. Те, кто этой осенью оплачивает квитанции «Энергосбыт Плюс» через виртуальный кабинет, попадают в список участников. Начиная с 1 сентября уже 3000 Владимирцев оформили подписку на электронную квитанцию и завели свой личный кабинет. Ирина Великанова, сотрудник ПАО «Т Плюс»: В этом месяце у нас будут все наши клиенты оповещены через