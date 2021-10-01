1 октября православные верующие отмечают праздник, посвященный иконе Божьей Матери Целительница. Также в народе его называют Арина Шиповница, поскольку вспоминают о святой Ариадне, получившей у обывателей имя Арина.

1 октября православные верующие отмечают праздник, посвященный иконе Божьей Матери "Целительница". Также в народе его называют Арина Шиповница, поскольку вспоминают о святой Ариадне, получившей у обывателей имя Арина.ИсторияПо легенде, этаикона была написана на территории современной Грузиипримерно в IV веке, во время жизни там святойНины, считающийся просветительницей страны. Икона долго находилась в Цикланском храме в Карталинии. На ней есть изображение Божьей Матери, котораянаходится у постели одного из больных клириков.Что нельзя делать1 октября нельзя рассказывать секреты. Это грозит неприятными последствиями, ссорами и скандалами, а также безденежьем и недопониманием с окружающими. Кроме того, в этот день не стоит ребенка, которому еще не исполнился год, оставлять одного в комнате. Наши предки верила, что злые духи могут влететь и так напугать малыша.Не рекомендуют 1 октября видеться влюбленным, чтобы в будущем они не поссорились навсегда. Нельзя на Арину Шиповницу также ругаться, спорить, хвалиться своими достижениями.1 октября нельзя махать рукой улетающим журавлям.ПриметыПровожая улетающим на юг птицам люди кричали: "колесом дорога", желая скорее добраться дотеплых мест. Считалось, чтовозвращаясь на родину, журавль приносит на своих крыльях весну, поэтому на Руси возвращения этих птиц ждали с большим нетерпением.Наши предки верили, что чем суше и теплее начало октября, тем позднее наступитзима. Если 1 октября солнце на закате кажется сплющенным – к дождю.В день Арины Шиповницы нельзяходить в гости. Считалось, что чужие люди в этот день могутпринести в дом множество хлопот, а также семейные проблемы. Этот день проводили со своей семьей, обсуждая вопросы, связанные с хозяйством, илиже занимаясь домашними делами.