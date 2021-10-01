Было проверено 19 торговых марок

Эксперты Роскачества проверили тушеную свинину 19 торговых марок, производимых в России, и пришли к выводу, что большинство продукции не соответствует ГОСТу.В большинстве консервов содержание белка оказалось гораздо ниже нормы. В некоторых образцах состав не соответствовал заявленному на этикетке: в тушенке были обнаружены недопустимые загустители и пищевые добавки.Так, исследование показало, что состав тушенки шести марок («Боекомплект», «Бурятмясопром», «Главпродукт», «Ова» (первый сорт), «О’кей» и «Семейный бюджет») не соответствует маркировке. В них были выявлены недопустимые компоненты: свиная щековина (частицы слюнных желез), каррагинан и загуститети.У 13 марок из 19 массовая доля белка оказалось ниже нормативов, установленных для высшего сорта («Семейный бюджет») до 13,3% («Елинский»).Соответствуют ГОСТу по содержанию белка продукты «Армия России», «Барс», «Атрус», «Совок», «Йошкар-Олинский мясокомбинат».Пестицидов и микробов во время исследования в тушенке не обнаружили.Подробнее читайте в материале на Роскачества.