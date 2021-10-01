Владимирское “Торпедо” крупно уступило красноярскому клубу “Енисей-2”. Матч проходил на выезде в рамках 13 тура первенства страны. В августе черно-белые принимали эту команду на

Владимирское “Торпедо” крупно уступило красноярскому клубу “Енисей-2”. Матч проходил на выезде в рамках 13 тура первенства страны. В августе черно-белые принимали эту команду на домашней арене. Тогда никому не удалось открыть счет, матч завершился 0-0. Теперь торпедовцы после ночного перелета оказались в Красноярске. Играли команды в крытом футбольном манеже. В первом тайме встречи черно-белые показывали