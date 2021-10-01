Видеть во сне глаза означает предупреждение о надвигающейся проблеме.

Видеть во сне глаза означает предупреждение о надвигающейся проблеме.Глаза во сне – символ недобрых замыслов людей, которые так и норовят проследить за каждым вашим шагом. Если вы влюблены и вам снятся глаза, значит в реальности вы обретете вкрадчивого и расчетливого соперника.Видеть глаза во сне к успеху, триумфу в делах и веселью. Если вы увидели больные красные глаза, вас подстерегает обман или какой-то недуг.Если во сне вы лишаетесь глаз, значит скоро в вашей кто-то может умереть.Видеть во сне одноглазого человека к неожиданным проблемам и промедлениям в делах. Кто-то старается вставить вам палки в колеса.Плохая примета видеть во сне глаза, которые расположены не на своем месте. Это говорит об ухудшении состояния здоровья.Сонник АстромеридианаГлаза во сне – символ чего-то ценного и очень важного в вашей жизни, что нужно холить и лелеять. Если во сне вы плохо ориентируетесь в пространстве и сбиты с толку – нажить врагов.Если вы никак не можете посмотреть в глаза человеку во сне – значит вы окажетесь в затруднительном положении. Это касается вашей карьеры.Если во сне вы открываете глаза, но ничего не видите и оказываетесь в кромешной темноте – значит вы боитесь собственной неуверенности в себе. Это мешает вам осуществлять ваши мечты.Видеть во сне черные глаза – к ухудшению отношений с или .