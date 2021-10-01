30 сентября Сергею Сафронову исполнилось 39 лет. Поклонники иллюзиониста по сей день переживают за его здоровье, хотя сам он не так давно сообщил, что побелил онкологическое заболевание.

30 сентября Сергею Сафронову исполнилось 39 лет. Поклонники иллюзиониста по сей день переживают за его здоровье, хотя сам он не так давно сообщил, что побелил онкологическое заболевание.На протяжении 13 лет ведущий встречался на шоу с экстрасенсами. Они предлагали звезде посмотреть, что у него в будущем. Но по какой-то причине медиумы не увидели у Сергея Сафронова серьезного недуга.Весной этого года иллюзионист поведал телеведущей Лере Кудрявцевой, что на обычном обследовании у него обнаружили лимфому Ходжкина. Сергей Сафронов рассказывал, что симптомы у него были: вставал ком в горле, повышалась потливость, он задыхался. Но он не придавал этому большого значения.О раке Сергей Сафронов боялся сообщить матери. Ведь женщина до этого перенесла инфаркт. Отец плакал, когда узнал о болезни сына. В тяжелый период Сергея Сафронова поддерживали два брата. Сначала иллюзионист не хотел ложиться в больницу. Но позже поддался уговорам близких.Выяснилось, что у шоумена образовалась большая опухоль в грудной клетке. К счастью, онкологическое заболевание не перешло в следующую стадию. Он прошел курсы химиотерапии и позже рассказывал о побочных эффектах процедуры.В августе иллюзионист сообщил, что закончил курс лучевой и химиотерапии, и рак отступил. Сергей Сафронов заверил поклонников, что теперь все хорошо, и они с братьями трудятся новым шоу и другими проектами. Также ведущий порекомендовал всем регулярно проходить диспансеризацию.Что касается личной жизни, то Сергей Сафронов счастлив в баке со второй женой Екатериной. С первой супругой, продюсером Марией он познакомился в 2009 году на съемках шоу "Чудо-люди". Сначала влюбленные жили вместе без штампа в паспорте, но после рождения дочери Алины и сына Владимира поженились.В 2014 году появились слухи о романе шоумена с певицей Оксаной Колмаковой. В 2016 году супруги развелись. Иллюзионист уверял, что проблемы в отношениях начались намного раньше появления Оксаны. Он говорил, что не чувствовал себя в семье комфортно.После развода с Сергеем Сафроновым Мария вышла замуж за нового избранника – бизнесмена Георгия и переехала с детьми вместе с ним в Великобританию. У шоумена получилось сохранить теплые отношения с бывшей женой. Он познакомил ее и с нынешней супругой Екатериной. Он женился на ней в 2018 году. У пары родилась дочь Алиса.