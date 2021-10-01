Лукашенко не считает заявления неких эфемерных правозащитных организаций основанием для извинений перед белорусами.

Лукашенко не считает заявления неких "эфемерных правозащитных организаций" основанием для извинений перед белорусами.Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит оснований для необходимости принести извинения перед согражданами. Глава государства усомнился в правдивости информации о нарушении прав человека в стране.Политик дал интервью телеканалу CNN. На прямой вопрос американского журналиста Лукашенко ответил, что не хочет использовать возможность извиниться перед белорусами. В ином случае, как объяснил президент, он бы принес извинения через СМИ Белоруссии.Вопрос корреспондента об извинениях перед белорусами вызвал удивление у главы республики. Лукашенко поинтересовался, почему это нужно делать через CNN. Он подчеркнул, что вопрос не относится к делу и заметил, что извиняться, в принципе, не за что.Корреспондент парировал – он напомнил о заявлениях международных организаций по защите прав человека. Политик отверг эти аргументы и предложил собеседнику вспомнить о тайных американских базах в Европе. Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии нет таких тюрем, как Гуантанамо.Кроме того, президент заявил, что условия содержания заключенных в белорусских тюрьмах не хуже уровня Великобритании или США. Лукашенко подчеркнул, что может это гарантировать. Он заключил, что нужно обсуждать конкретные факты.