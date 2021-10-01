Сегодня «Русфонду» исполняется 25 лет. За это время благотворительная организация смогла помочь уже...

Сегодня «Русфонду» исполняется 25 лет. За это время благотворительная организация смогла помочь уже тысячам детей по всей России. И этот день - не исключение. Срочная помощь необходима маленькой Лизе Ватагиной из Кольчугина. Подробности в нашем сюжете.Жизнерадостный и очень активный ребёнок. Так про свою девятимесячную дочку Лизу говорят любящие родители. Но, к сожалению, её здоровью угрожает неправильно сформировавшиеся кости черепа. Которые с ростом девочки начнут сдавливать головной мозг.Ирина Ватагина, мама Лизы:- Когда она родилась, её увезли в реанимацию - был порок сердца, и потом её сразу же через месяц отправили в Бакулева на операцию. И когда мы привезли её домой, то увидели, что у ребёнка есть деформация головы. То есть мы сказали врачу, она говорит: «Вы её переворачивайте, гладьте голову». Мы всё это делали, время шло, но ничего не помогало.Неизвестно, что стало причиной деформации: тяжёлые роды или долгое пребывание в больнице - возможно, голова Лизы постоянно находилась в одном положении. После комплексного обследования стало ясно, что из-за прогрессирующей ассиметрии ребёнок рискует стать инвалидом. И нужно срочное лечение. Сегодня ещё можно обойтись без операции, говорят врачи - нужен специальный корректирующий шлем.Виталий Рогинский, руководитель центра челюстно-лицевой хирургии (г. Москва):- У девочки так называемая позиционная плагиоцефалия, это, говоря простым языком, раннее срастание костей черепа, от которого он деформируется при росте. И случаются две вещи: во-первых, эстетическая такая неприемлемость, во-вторых, функционально неправильно будут работать мозги. И задачей лечения является исправление формы головы для того, чтобы дать возможность мозгу работать в правильном контуре. Результат всегда очень предсказуемый и очень хороший.Но лечение дорогостоящее и "потянуть" его у Ватагиных не получится. Денег с трудом хватает на содержание семьи. У Лизы есть ещё 17-летний брат и 2-летняя сестрёнка.Роман Ватагин, отец Лизы:- Получаю 35 тысяч, особо не хватает ни на что. Квартиру снимаем. Да, живём на съёме. На содержание семьи тысяч двадцать, наверное, остаётся.Ирина Ватагина, мама Лизы:- Мы просим помочь нам в сборе средств на коррекционный шлем, так как у нас такого дохода нет. А ребёнку нужно это срочно. Потому что чем старше, то есть уже бессмысленно будет это делать - там только операция.Стоимость лечения 197 499 рублей. Для помощи Лизе отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ". Стоимость одного сообщения - 75 рублей. А владельцы смартфонов могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы - на сайте «Русфонда». Поможем Лизе вместе.Дмитрий Горкин, Семён Карпов. «Вести-Владимир».