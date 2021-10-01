Завтра в 8.00 расскажем:
-Пять тысяч творцов со всей страны. Более семисот концертов и лекций. Как...
Завтра в 8.00 расскажем:
-Пять тысяч творцов со всей страны. Более семисот концертов и лекций. Как прошел главный фестиваль для молодежи в Крыму - Таврида.АРТ?
-Нить, соединяющая Владимир и Алушту - православный писатель Иван Шмелев. Почему его "Солнце мертвых" зашло именно в Алуште?
- Картины, как случайные фото в Инстаграм. Во владимирском арт-пространстве - новая выставка.
-Маски, которые носят известные блогеры и модели на неделе моды в Милане. Как владимирскому дизайнеру Евгении Хреновой удается такая ювелирная работа?
- И элемент усадьбы Храповицких воспроизвели в московском музее-заповеднике "Царицыно". Откуда там взялись скаты?