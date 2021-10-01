Или, выражаясь попроще, он будет оформлен в едином стиле. До этого додумались депутаты владимирского Горсовета совместно с чиновниками из управления транспорта и специалистами в сфере

Или, выражаясь попроще, он будет оформлен в едином стиле. До этого додумались депутаты владимирского Горсовета совместно с чиновниками из управления транспорта и специалистами в сфере дизайна. Как сообщают в мэрии, ключевыми элементами дизайна станут изображение владимирского льва и образ «древа жизни», символизирующие силу и развитие. Брендирование подвижного состава в единой стилистике будет одним из условий