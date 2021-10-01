Врио вице-губернатора Ольга Гребнева подала заявление на увольнение. Эту информацию “Шестому каналу” подтвердила Ольга Елунина – пресс-секретарь губернатора Сипягина.

Врио вице-губернатора Ольга Гребнева подала заявление на увольнение. Эту информацию “Шестому каналу” подтвердила Ольга Елунина – пресс-секретарь губернатора Сипягина. Примечательно, что Гребнева подала заявление на увольнение до указа президента об освобождении губернатора с должности. После этого указа полномочия Гребневой (еще пяти вице-губернаторов) были бы прекращены незамедлительно. Видимо, куратор социального блока решила покинуть пост чуть раньше.