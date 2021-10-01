Сегодня красивую юбилейную дату отмечает наша коллега Татьяна Воронцова. Её по праву можно назвать...

Сегодня красивую юбилейную дату отмечает наша коллега Татьяна Воронцова. Её по праву можно назвать "лицом" и "голосом" владимирского областного телевидения.Уверенно войдя в волны телеэфира больше 30 лет назад, Татьяна Воронцова и сегодня остаётся, пожалуй, главной "визитной карточкой" государственной телерадиокомпании "Владимир". Образцом высочайшего профессионализма и преданности профессии. Выпускница факультета русского языка и литературы в школьные годы Татьяна Воронцова мечтала стать актрисой, но её призванием стал эфир. В 1989-м Татьяна Николаевна стала первым диктором владимирского телевидения. Выдержав огромный творческий конкурс. За эти годы Татьяна вела множество самых рейтинговых программ, а сегодня готовит еженедельные "Субботние Вести". Программа пользуется неизменной любовью зрителей.