1 октября ранним утром загорелся частный дом в деревне Якимец Гусь-Хрустального района. Пожарных...

1 октября ранним утром загорелся частный дом в деревне Якимец Гусь-Хрустального района.Пожарных вызвали в 5.25. Приехав на место, они увидели уже открытое горение дома.Пожар был ликвидирован на площади 96 квадратных метров. О пострадавших пресс-служба МЧС по Владимирской области не сообщает.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.