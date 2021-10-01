Результатом работ кадастрового инженера является межевой план, технический план или акт обследования. Требования к их подготовке установлены приказами Минэкономразвития РФ от 08.12.2015 № 921 ..

Результатом работ кадастрового инженера является межевой план, технический план или акт обследования. Требования к их подготовке установлены приказами Минэкономразвития РФ от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» (приказ № 921), от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений» (приказ № 953) и от 20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке», соответственно.Отдел геодезии и картографии Управления Росреестра по Владимирской области, в соответствии с возложенными полномочиями, с конца 2018 года проводит просмотр межевых планов земельных участков, на которых расположены линейные объекты, и технических планов этих объектов до момента осуществления государственного кадастрового учета.О выявленных в результате просмотра недостатках в предоставленных для проведения учетных действий межевых и технических планах информируются государственные регистраторы. По результатам рассмотрения предоставленных заявителем для осуществления государственного кадастрового учета документов, при наличии нарушений требований к подготовке межевых и технических планов, государственным регистратором принимается решение о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета либо об отказе в учете.Отделом геодезии и картографии, в пределах компетенции отдела, просматриваются разделы «Исходные данные», «Сведения о выполненных измерениях и расчетах», «Схема геодезических построений».В реквизите «1» раздела «Исходные данные» указываются реквизиты документов, на основании которых подготовлен технический план, а также документов, использованных при подготовке технического плана. При использовании в качестве исходных координат пунктов государственной геодезической сети указываются реквизиты документа, которым получены соответствующие сведения.В соответствии с действующим законодательством, сведения о пунктах государственной геодезической сети являются сведениями Федерального фонда пространственных данных.Предоставление заявителям сведений о координатах и высотных отметках пунктов государственной геодезической сети, расположенных на территории Владимирской области в МСК-33, осуществляется органом, уполномоченным на ведение указанного фонда - ФГБУ«Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных», в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 04.03.2017 № 262 «Об утверждении Правил предоставления пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных, в том числе правил подачи заявления о предоставлении указанных пространственных данных и материалов, включая форму такого заявления и состав прилагаемых к нему документов».В реквизите «2» раздела «Исходные данные» указываются сведения о государственной геодезической сети или опорной межевой сети, которые применялись при выполнении кадастровых работ, а также сведения о сохранности таких пунктов. Сведения о наименовании, типе, классе и координатах геодезических пунктов содержатся в получаемой кадастровыми инженерами выписке из фонда. Сведения о сохранности геодезических пунктов являются сведениями, получаемыми кадастровыми инженерами при проведении измерений.Пунктом 29 приказа № 953 и пунктом 33 приказа № 921 установлены требования по указанию в реквизите «3» раздела «Исходные данные» сведений о средствах измерений: наименование прибора (инструмента, аппаратуры); сведения об утверждении типа средств измерений (номер в Государственном реестре средств измерений, срок действия); реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и срок действия свидетельства.Пунктами 37 обоих приказов определены требования по указанию, в зависимости от примененных при выполнении кадастровых работ методов определения координат, в графе «3» реквизита «1» раздела «Сведения о выполненных измерениях и расчетах» использованного метода измерений: геодезического; спутниковых геодезических измерений (определений); фотограмметрического; картометрического или аналитического.Геодезический метод указывается при использовании геодезического оборудования - тахеометра, лазерного дальномера, теодолита и т.п. В этом случае схема геодезических построений оформляется в соответствии с абзацем 2 пункта 74 приказа 921.Метод спутниковых геодезических измерений указывается, если в реквизите «3» раздела «Исходные данные» кадастровым инженером указана аппаратура спутниковая геодезическая. В этом случае схема геодезических построений в межевом плане оформляется в соответствии с абзацем 3 пункта 74 приказа 921.Пунктом 72 приказа 921 установлено, что для оформления графической части межевого плана применяются специальные условные знаки в соответствии с приложением к Требованиям. Условным знаком «равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри» обозначаются пункты государственной геодезической сети, условным знаком «квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри» обозначаются пункты опорной межевой сети.Выполнение кадастровыми инженерами установленных требований при подготовке межевых и технических планов может существенно повлиять на снижение количества приостановлений и отказов в осуществлении учетных действий.