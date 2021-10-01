1 октября в России отмечают День пожилого человека. В связи с этим событием многим пенсионерам дают разовые выплаты.

1 октября в России отмечают День пожилого человека. В связи с этим событием многим пенсионерам дают разовые выплаты.Решение о дополнительных выплатах пенсионерам к празднику принимается на уровне региональных правительств. Список регионов, принявших подобное решение, довольно большой. При этом суммы выплат в разных субъектах могут различаться.В Ярославской области ко Дню пожилого человека неработающие пенсионеры ежегодно получают 500 рублей. В Рязанской области такую же сумму в беззаявительном порядке получают лица, достигшие возраста 90 лет.В Нижегородской области эта сумма вдвое больше, однако право на ее получение имеют инвалиды ВОВ и лица, ставшие в несовершеннолетнем возрасте узниками концлагерей и других мест ограничения свободы, организованных фашистами. Несколько меньшие суммы в том же регионе положены участникам ВОВ и нетрудоспособным одиноким вдовам покойных бойцов.В Челябинской области праздничная выплата положена нескольким категориям пенсионеров, и ее размер составляет 700 рублей. В Ненецком автономном округе некоторые пожилые люди и вовсе могут получить до 10 тысяч рублей.Подобное единоразовое пособие не предусмотрено на уровне федерального законодательства. Тем не менее, региональные правительства стараются поддержать пенсионеров, исходя из своих возможностей – общий курс на повышение социальных выплат уже задан. Также единовременные выплаты ко Дню пожилого человека уже установлены на уровне многих муниципалитетов – об этом сообщил .Ранее "Дни.ру" сообщали .