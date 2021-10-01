С первого октября в России повысят зарплаты бюджетников и пенсии военнослужащих.

С 1 октября в России некоторым категориям граждан повысят заработную плату, также произойдут изменения в выплатах на детей и пенсионных начислениях.Со второго месяца осени на 3,7 процента будут повышены оклады контрактников, граждан, проходящих срочную службу в Вооруженных силах, сотрудников полиции, уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенников, пожарных.Эта мера распространится на некоторых сотрудников Фельдъегерской службы. Военные пенсии с октября также вырастут.Заработную плату бюджетников также проиндексируют. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством "Прайм" рассказала, что размер прибавки зависит от региона проживания и отраслевой специфики. При этом, как подчеркнула специалист, он не может быть меньше федерального уровня.Собеседник издания уточнила, для части госслужащих повышение составит как минимум 6,6 процента. Для другой части — прежде всего экономистов, психологов, которые задействованы в бюджетной сфере, повышение будет на 3,8 процента.С октября выплаты на первого и второго ребенка станут поступать только на карту "Мир". Нововведение в том числе затронет семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.Финогенова напомнила, что карту "Мир" будут поступать пособия женщинам по беременности и родам, уходу за ребенком и пособия по безработице.Как отметил в интервью агентству "Прайм" глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, также со второго месяца осени вырастут пенсионные выплаты и будут расширены льготы в честь Дня пожилого человека.По его словам, надбавку можно получить в натуральном виде или деньгами. При отказе от услуги ее стоимость в денежном эквиваленте добавят к пенсии гражданина. Для изменения способа получения услуги нужно было до первого числа наступившего месяца подать соответствующее заявление через в Пенсионный фонд, МФЦ, в личном кабинете сайта ПФР и на портале "Госуслуги".