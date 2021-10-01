Репосты, лайки, комментарии. Чем удивлялись пользователи сети? Чем делились? Наш эфир продолжит...

Репосты, лайки, комментарии. Чем удивлялись пользователи сети? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово- моей коллеге Марии Платанюк.Озеро несбывшихся надежд, трын-трава на воинском мемориале, забытые дороги и деревни и посиделки скворцов. Важное сетевое - в одном обзоре прямо сейчас.Начнём с острого медицинского. Жители Коврова пожаловались, что маленькие пациенты вынуждены ходить на приём во взрослую больницу. В здании детской - ремонт. Помещение не отапливается, очередь. В таких условиях работают врачи. А это - Кольчугинская ЦРБ, красная зона. Всех с температурой отправляют сюда. В очереди пациенты "с диким кашлем" сидят по несколько часов. «О какой борьбе с ковидом идёт речь?» - пишут пользователи."Подслушано Судогда" делится видео под названием "Последние жители усадьбы". В знаменитом имении Владимира Храповицкого по-прежнему живут люди. На территории имения находится и старое советское общежитие на 8 квартир. Однако это жилье совсем не похоже на барские хоромы.Также паблик продолжает рубрику "Обратная сторона Судогды". На улице Гагарина взяли "пробу" асфальта. Прошло больше года, но ликвидировать "прореху" не собираются. А это обратная сторона центральной улицы Ленина. Увы, грязь, разруха и запустение, пишут пользователи.Здесь же - вояж на велосипедах к Дюкинским карьерам. Велопоход организовала семейная пара. И здесь же - путешествие в исчезнувшую деревню Окулово. Раньше в ней было больше 130 жителей, сейчас это урочище на берегу реки, окружённое лесами.В "Подслушано Ковров" выбирают название коммунальному озеру на дороге по улице Тургенева. Один из вариантов, который предлагают пользователи - "Озеро несбывшихся надежд".А это Социалистическая в городе оружейников. Такая ситуация с тротуаром - после каждого дождя. Здесь же - урок для тех, кто не пользуется зеркалом заднего вида. "Старушке помощь оказана", пишут в сети.«АлексАвтоЛайф» призывает вспомнить о дороге Садовая-Музейный проезд. "Нарезали" 20-го сентября и забыли. "Ау, дорожники!" - пишут в сообществе.Также в Александрове продолжается реконструкция местного парка. В нём появится скейтзона. Это Карабаново. Отчаянный водитель на "Нексии" едва не спровоцировал ДТП.«Подслушано Гороховец» делится кадрами с трассы М-7 Гороховецкого района. Военная колонна покидает учения "Запад 2021".А далее - кадры со страницы Радика Мэссэрова. Трын-трава пробивается сквозь полуразрушенный камень.Мемориал героям Великой Отечественной войны. Это видео, по словам автора, снято в деревне Выезд Гороховецкого района. У ролика - почти 180 тысяч просмотров. Стыдно, замечают в сети.«Вязники - наш город» рассказывает о завершении реконструкции Фатьяновского парка. Напомним, подрядчика попросили "ускориться". И здесь же - тротуар рядом с казначейством от ДК к улице Кирова. Ходить здесь невозможно, примите меры. А жители Гусь-Хрустального попрощались к Домом Культуры имени Ленина. Напомним, здание 30-го июня прошлого года уничтожил пожар. Начался демонтаж его руин. Это прощальный ролик, снятый с высоты.И в завершение обзора несколько природных кадров - утренние посиделки скворцов. Первые заморозки. Ранним утром кряквы греют клювы.И трогательное фото из прошлого. Вот таким во времена СССР был звонок маме на работу. Никаких тебе мессенджеров. Только так. Из телефонной будки.Ваших интересных фото и видео мы, как обычно, ждём по номеру вестийного вацапа. Подписывайтесь на аккаунты ГТРК "Владимир" во всех социальных сетях. Будем вместе в эфире и в сети.