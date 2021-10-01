Репосты, лайки, комментарии. Чем удивлялись пользователи сети? Чем делились? Наш эфир продолжит...
Репосты, лайки, комментарии. Чем удивлялись пользователи сети? Чем делились? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Слово- моей коллеге Марии Платанюк.
Озеро несбывшихся надежд, трын-трава на воинском мемориале, забытые дороги и деревни и посиделки скворцов. Важное сетевое - в одном обзоре прямо сейчас.
Начнём с острого медицинского. Жители Коврова пожаловались, что маленькие пациенты вынуждены ходить на приём во взрослую больницу. В здании детской - ремонт. Помещение не отапливается, очередь. В таких условиях работают врачи. А это - Кольчугинская ЦРБ, красная зона. Всех с температурой отправляют сюда. В очереди пациенты "с диким кашлем" сидят по несколько часов. «О какой борьбе с ковидом идёт речь?» - пишут пользователи.
"Подслушано Судогда" делится видео под названием "Последние жители усадьбы". В знаменитом имении Владимира Храповицкого по-прежнему живут люди. На территории имения находится и старое советское общежитие на 8 квартир. Однако это жилье совсем не похоже на барские хоромы.
Также паблик продолжает рубрику "Обратная сторона Судогды". На улице Гагарина взяли "пробу" асфальта. Прошло больше года, но ликвидировать "прореху" не собираются. А это обратная сторона центральной улицы Ленина. Увы, грязь, разруха и запустение, пишут пользователи.
Здесь же - вояж на велосипедах к Дюкинским карьерам. Велопоход организовала семейная пара. И здесь же - путешествие в исчезнувшую деревню Окулово. Раньше в ней было больше 130 жителей, сейчас это урочище на берегу реки, окружённое лесами.
В "Подслушано Ковров" выбирают название коммунальному озеру на дороге по улице Тургенева. Один из вариантов, который предлагают пользователи - "Озеро несбывшихся надежд".
А это Социалистическая в городе оружейников. Такая ситуация с тротуаром - после каждого дождя. Здесь же - урок для тех, кто не пользуется зеркалом заднего вида. "Старушке помощь оказана", пишут в сети.
«АлексАвтоЛайф» призывает вспомнить о дороге Садовая-Музейный проезд. "Нарезали" 20-го сентября и забыли. "Ау, дорожники!" - пишут в сообществе.
Также в Александрове продолжается реконструкция местного парка. В нём появится скейтзона. Это Карабаново. Отчаянный водитель на "Нексии" едва не спровоцировал ДТП.
«Подслушано Гороховец» делится кадрами с трассы М-7 Гороховецкого района. Военная колонна покидает учения "Запад 2021".
А далее - кадры со страницы Радика Мэссэрова. Трын-трава пробивается сквозь полуразрушенный камень.
Мемориал героям Великой Отечественной войны. Это видео, по словам автора, снято в деревне Выезд Гороховецкого района. У ролика - почти 180 тысяч просмотров. Стыдно, замечают в сети.
«Вязники - наш город» рассказывает о завершении реконструкции Фатьяновского парка. Напомним, подрядчика попросили "ускориться". И здесь же - тротуар рядом с казначейством от ДК к улице Кирова. Ходить здесь невозможно, примите меры. А жители Гусь-Хрустального попрощались к Домом Культуры имени Ленина. Напомним, здание 30-го июня прошлого года уничтожил пожар. Начался демонтаж его руин. Это прощальный ролик, снятый с высоты.
И в завершение обзора несколько природных кадров - утренние посиделки скворцов. Первые заморозки. Ранним утром кряквы греют клювы.
И трогательное фото из прошлого. Вот таким во времена СССР был звонок маме на работу. Никаких тебе мессенджеров. Только так. Из телефонной будки.
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