Собянин подчеркнул, что по уровню благоустройства Новая Москва догоняет историческую часть города.

Собянин подчеркнул, что по уровню благоустройства Новая Москва догоняет историческую часть города.В рамках столичной программы "Мой район" власти активно проводят благоустройство в ТиНАО. С момента присоединения территорий в Новой Москве обновлено уже 80 парков, скверов и других важных для горожан объектов. В 2021 году было реализовано несколько крупных проектов. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.В поселке Марьино уже завершили первый этап комплексного благоустройства. Там привели в порядок зону отдыха, проложили новые дорожки, установили скамейки и освещение. Пешеходный мост через Юрьев ручей также отремонтировали.В зеленой зоне высадили 1250 различных деревьев и кустарников. Для детей открыли четыре площадки. Жители постарше могут потренироваться на новых тренажерах или поиграть в футбол. Второй этап благоустройства начнется в следующем году и охватит жилой комплекс "Спортивный квартал".Новая зона отдыха появилась в Щербинке. В сквере на Спортивной улице высадили свыше 900 деревьев и кустарников. Для детей оборудовали игровые площадки. У владельцев собак появилось территория для выгула питомцев.Работы ведутся и впоселке Шишкин Лес. Власти благоустраивают пустырь рядом с жилой высоткой, которую сейчас заселяют по программе реновации. Там уже оборудовали зону отдыха, спортивные площадки и велодорожки."Новоселы получили комфортное пространство с сотнями новых деревьев, скамейками и полянками для барбекю", – отметил Собянин.Еще одна рекреационная зона скоро появится в Троицке, на правом берегу Десны. Проект по благоустройству реализуют в два этапа. Там уже отремонтировали дорожки и спуск к реке. Для молодежи открыли скейт-парк.В поселении Роговское мэрия строит новый детский парк развлечений. На этом месте оборудуют аттракционы и установят беседки. Ландшафтные композиции украсят сказочные деревянные скульптуры. Проект будет завершен в 2022 году."По уровню благоустройства Новая Москва стремительно догоняет историческую территорию города. В этом и состоит цель программы "Мой район" – обеспечить качественную среду для каждого жителя Москвы", – заключил Собянин.