На 60 км МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие, после чего один из участников ДТП произвел несколько выстрелов предположительно из травматического пистолета...

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали мужчину по подозрению в хулиганстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступила информация о том, что на 60 км МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие, после чего один из участников ДТП произвел несколько выстрелов предположительно из травматического пистолета.Прибывшие на место сотрудники полиции ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали 26-летнего приезжего мужчину и доставили в территориальный отдел полиции. В ходе осмотра автомобиля задержанного полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на травматический пистолет, а также прозрачный пакет с неизвестным веществом белого цвета внутри. Все изъятое направлено на экспертизу.Следствием ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЗАО (499) 233-91-93