В ходе личного досмотра из пакета мужчины была изъята буханка хлеба, внутри которой полицейскими было обнаружено 44 свёртка с неизвестным веществом...

Оперативниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 39-летний неоднократно судимый гражданин.В результате проверки оперативной информации сотрудниками ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве на территории города Троицк в микрорайоне «В» у жилого дома был задержан 39-летний житель столицы подозреваемый в покушении на сбыт наркотического вещества.В ходе личного досмотра из пакета мужчины была изъята буханка хлеба, внутри которой полицейскими было обнаружено 44 свёртка с неизвестным веществом. Так же в одежде подозреваемого было обнаружено и изъято еще 4 свёртка с похожим содержимым.Часть изъятого вещества была направлена на исследование, которое подтвердило, что в его состав входит наркотическое средство героин.Следователем МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30 и частью четвертой статьи 228.1 УК РФ.В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружено еще 18 свертков с неизвестным веществом, которые направлены на экспертизу.В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926) 941-46-57