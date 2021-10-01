Водитель микроавтобуса Фольксваген, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, на ночной дороге...

Водитель микроавтобуса "Фольксваген", двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, на ночной дороге столкнулся с большегрузом "МАЗ", который ехал впереди. Микроавтобус от удара опрокинулся. Погибших и раненых пришлось деблокировать. Всё утро движение на этом отрезке пути было ограничено. Полиция продолжает изучать все обстоятельства трагедии. Ночная авария в Гороховецком районе унесла сразу несколько человеческих жизней. Смертельное ДТП произошло в 2.50 на 327-ом километре федеральной трассы М-7, близ деревни Большие Лужки.Сергей Селин, врио начальника ОГИБДД отдела МВД России по Гороховецкому району:- В результате ДТП погибли 4 человека, пострадали 5, которые были доставлены в Гороховецкую ЦРБ. В настоящее время движение по автодороге М-7 Волга временно ограничено. На месте ДТП работаю следственно-оперативные группы.Все погибшие и пострадавшие - граждане Чувашии, уточняют в УМВД по Владимирской области. Как сообщили "Вестям" в департаменте здравоохранения, 4 человека - в состоянии средней степени тяжести. Одна из пассажирок в крайне тяжелом состоянии. В реанимацию она поступила с открытой черепно-мозговой травмой. Решается вопрос о переводе женщины в федеральную клинику. Водитель "Фольксвагена" выжил. Он также в больнице. Что именно стало причиной страшной аварии, выясняется.