На стыке сентября-октября отмечают сразу несколько праздников. День российского Рунета и день пожилого человека. Именно в этот момент запущен уникальный для Владимира социальный проект,

На стыке сентября-октября отмечают сразу несколько праздников. День российского Рунета и день пожилого человека. Именно в этот момент запущен уникальный для Владимира социальный проект, который называется IT-семья. Занятия проходят на базе компьютерной академии. Проект объединит сразу 2 поколения: бабушек-дедушек и внуков, которые выступят помощниками. Герман Власов, представитель диджитал агентства «Deepp»: Дать возможность понять полноту современной