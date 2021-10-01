Действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих...

Сотрудниками столичной полиции установлены молодой человек и девушка, участвовавшие в провокационной фотосессии на фоне православного храма в центре Москвы и затем распространившие фотографии в сети Интернет. Они задержаны и привлечены к административной ответственности.Учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих, собранные полицейскими материалы направлены в территориальное подразделение Следственного комитета Российской Федерации для правовой оценки и принятия процессуального решения.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве