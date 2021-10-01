Стало известно о смерти артиста российских многосерийных картин.

Стало известно о смерти артиста российских многосерийных картин.Скончался актер отечественных теленовелл Александр Дубовицкий. Артист умер 7 сентября, но известно о трагедии стало только сейчас. Звезда российских сериалов ушла из жизни в возрасте 53 лет.Обстоятельства кончины Дубовицкого пока не известны. По данным СМИ, тело Александра 22 дня оставалось в морге. Возможно, все это время Александра искали родные.Александр Дубовицкий окончил институт культуры в Челябинске и столичное цирковое училище. Артист также служил в спецназе Главного разведывательного управления. "Был младшим командиром, отличный парень", – так отзывались об Александре сослуживцы.В творческой копилке артиста такие сериалы как: "Учитель в законе 2", "Меч", "Глухарь", "Сваха", "Гибель Империи" и другие. Отметим, последние десять лет Александр Дубовицкий в кино не снимался.Как писали "Дни.ру", ранее . 40-летний артист сериала "Тайны следствия" умер, заразившись коронавирусной инфекцией. О смерти звезды сериалов сообщила подруга.