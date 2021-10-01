Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами арестовали автомобиль Toyota «Carina E». Владелец транспортного средства длительное время не оплачивал ..

Специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами арестовали автомобиль Toyota «Carina E». Владелец транспортного средства длительное время не оплачивал счета за тепло, горячую воду и электричество, накопил свыше 170 тысяч рублей долга перед энергосбытовой компанией. Если в течение 10 дней задолженность не будет погашена, машину продадут с торгов, а полученные деньги направят в счет погашения долга. При этом средства, затраченные на оплату госпошлины, штрафной стоянки и оценку автомобиля придётся возместить самому должнику.«Наши уведомления о наличии задолженности житель областного центра оставил без внимания, поэтому пришлось обратиться в суд, чтобы взыскать долг в принудительном порядке», - отметил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский.На сегодняшний день задолженность жителей Владимира перед филиалом энергосбытовой компании за электрическую энергию составляет 135,6 млн. руб., за тепловую энергию 314,02 млн. руб. «ЭнергосбыТ Плюс» предупреждает недобросовестных клиентов, что за долги им может быть вынесено постановление о запрете на распоряжение движимым и недвижимым имуществом (в том числе запрет на совершение регистрационных действий: возможность продать транспортное средство или жилье, переоформить собственника), а также введены ограничительные меры на поставку ресурса и запрет на выезд за границу.Компания призывает потребителей не копить долги, а оплачивать счета вовремя, в том числе без комиссии через мобильное приложение «ЭнергосбыТ+», в личном кабинете на сайте компании или в офисах продаж и обслуживания клиентов.СправкаАО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс». В «ЭнергосбыТ Плюс» входят 15 филиалов в 16 регионах Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской областей и в Удмуртской Республике. Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 120 тысяч лицевых счетов организаций и более 3,4 миллионов лицевых счетов физических лиц.«ЭнергосбыТ Плюс» — тепло, свет и уют в миллионах домов!Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обеспечивает весь комплекс работ в рамках продаж энергоресурсов и коммунальных услуг в соответствии с агентскими договорами, заключенными с АО «Владимирские коммунальные системы» и Владимирским филиалом ПАО «Т Плюс», начиная от приема документов для заключения договоров энергоснабжения до выполнения мероприятий по получению задолженности за поставленные энергоресурсы в отношении всех категорий потребителей.Сбытовая деятельность (тепловая энергия): 2 муниципальных образования (Владимир, Юрьев-Польский).Сбытовая деятельность (электрическая энергия): 10 муниципальных образований (Владимир, Гусь-Хрустальный, Камешково, Собинка, Петушки, Судогда, Киржач, Кольчугино, Суздаль, Ковров).