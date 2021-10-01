Во Владимирской области продолжается переселение граждан из аварийных домов в рамках федерального...

Во Владимирской области продолжается переселение граждан из аварийных домов в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда». Пресс-служба Администрации Владимирской области сообщает, в 2021 году в регионе предусмотрено переселить 1230 человек из аварийного жилищного фонда общей площадью 22,1 тысяч кв. м, расположенного на территории 25 муниципальных образований. На эти цели планируется направить 899 миллионов рублей, из них 538 миллионов рублей перенесены с 2022 года для ускоренной реализации программы.С начала года в области переселён 581 человек из непригодного для проживания жилищного фонда общей площадью 11,5 тысяч кв.м. До конца 2021 года планируется обеспечить комфортными условиями проживания ещё 649 человек, проживающих на 10,6 тысяч кв.м аварийного жилья.Как отмечают в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, регион опережающими темпами выполняет мероприятия по расселению жилищного фонда, признанного непригодным для проживания до 1 января 2017 года. Так, с начала реализации программы, стартовавшей в 2019 году, к настоящему времени переселено уже 2,63 тысяч человек из жилфонда площадью 47,2 тысяч кв. м. Всего в области запланировано переселить 6,84 тысяч человек из аварийного жилищного фонда площадью 117,15 тысяч кв. м.Напомним, на состоявшейся в августе 2021 года рабочей встрече Губернатора Владимира Сипягина и генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина обсуждались вопросы выполнения в регионе программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Стороны договорились об ускоренном выполнения этой программы во Владимирской области. Константин Цицин отметил, что Фонд ЖКХ готов предоставить региону финансовую поддержку в объёме порядка 2,7 миллиардов рублей для завершения программных мероприятий опережающими темпами.