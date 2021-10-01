Массовое ДТП в Гороховецком районе. 1 октября около 3 часов утра на 327 километре автотрассы М7 Волга случилась авария с участием пассажирского микроавтобуса. По предварительной информации,

Массовое ДТП в Гороховецком районе. 1 октября около 3 часов утра на 327 километре автотрассы М7 Волга случилась авария с участием пассажирского микроавтобуса. По предварительной информации, водитель минивэна “Фольксваген” ехал в сторону Нижнего Новгорода. По неизвестной причине он столкнулся с большегрузом и от удара перевернулся. Есть погибшие и пострадавшие. Сергей Селин, врио начальника ОГИБДД Отд