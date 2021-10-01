Власти Гусь-Хрустального вместе с подрядчиком рассказали о ходе демонтажа сгоревшего ДК. По словам главы города Алексея Соколова, здание полностью снесут во второй половине октября.

Власти Гусь-Хрустального вместе с подрядчиком рассказали о ходе демонтажа сгоревшего ДК. По словам главы города Алексея Соколова, здание полностью снесут во второй половине октября. Первыми обрушили капитальные стены ДК, сейчас осталась только одна. Плюс стены, выходящие на центральную дорогу. Чтобы минимизировать риски разлета обломков, конструкцию рушат во внутреннюю часть здания. На время сноса фасада будет