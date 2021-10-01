И сегодня - Международный день шоколада. Как появилось это лакомство? Родиной шоколада считается...

И сегодня - Международный день шоколада. Как появилось это лакомство?Родиной шоколада считается Мексика. Древние племена Майя растирали плоды какао с вином и добавляли пряные травы. Рецепт божественного деликатеса увезли в Европу испанцы, но только вместо перца стали добавлять сахар. В Россию заморское лакомство привез уже Пётр 1. А в 1847 году британский кондитер Фрай сделал революционное открытие - добавил в десерт какао-масло, благодаря которому шоколад стал твердым. А голландец Коутен, придумав пресс, сделал плиточный шоколад. В нашей стране есть три музея шоколада - в Москве, Санкт- Петербурге и, конечно, в Покрове. Этот полезный десерт помогает нормализовать давление и улучшить настроение - то, что нужно в серые и холодные дни.