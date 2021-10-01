23 сентября в полицию Петушков поступил сигнал о проникновении в один из магазинов. Прибывшие на...

23 сентября в полицию Петушков поступил сигнал о проникновении в один из магазинов. Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что неизвестный разбил окно и похитил из помещения продукты. Сумма причиненного собственнику ущерба превысила 30 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан проживающий в Петушках 23-летний молодой человек.Ранее он уже был судим. Продукты подозреваемый похитил, чтобы впоследствии перепродать. Часть похищенного была изъята.Возбуждено уголовное дело по обвинению в краже, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Владимирской области.Фото: Pexels.com